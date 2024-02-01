Мішель продовжує консультації з Орбаном, Макроном, Шольцом, Мелоні та іншими

Президент Європейської ради Шарль Мішель продовжує консультації перед початком позачергового засідання Європейської Ради за участю, зокрема, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Останній відлік до саміту Європейської Ради. Консультації тривають", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Х.

Цей запис він супроводив фотографією, на якій за овальним столом сидять сам Мішель, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністри Угорщини, Італії та Франції Віктор Орбан, Джорджа Мелоні та Еммануель Макрон, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц.