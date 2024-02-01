Прем'єр Бельгії впевнений, що 27 країн ЄС можуть досягти компромісу щодо розблокування для України EUR50 млрд

Прем'єр-міністр Бельгії, яка з 1 січня почала головувати в Раді ЄС, Александер де Кроо впевнений, що 27 країн ЄС можуть досягти компромісу щодо розблокування для України EUR50 млрд фінансової допомоги на період 2024-2027 рр.

"Сьогодні надзвичайна Рада, дуже важлива, у якої насправді є одна головна тема, - як нам продовжувати підтримувати Україну, як дати можливість Україні продовжувати купувати необхідне їй оборонне обладнання, як ми підтримуємо Україну у виплаті, наприклад, зарплат своїм вчителям. Тому дуже важливо, щоб ми дійшли згоди, дійшли згоди з 27 країнами", - сказав де Кроо в четвер у Брюсселі журналістам після прибуття на засідання Європейської ради.

Він наголосив, що на останньому засіданні Євроради між 26 країнами було досягнуто згоди, - і вона все ще в силі.

"26 країн дуже чітко розуміють, що на кону, і ми можемо продовжувати. Я впевнений у наших можливостях прийти до компромісу з 27 країнами", - зазначив де Кроо.