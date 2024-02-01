Події

07:59 01.02.2024

У Чорному морі присутні 12 російських кораблів, зокрема два носії "Калібрів"

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У Чорному морі присутні 12 російських кораблів, зокрема два носії "Калібрів"

РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 12 кораблів, зокрема два носії "Калібрів", повідомляють Військово-морські сили ЗС України в четвер уранці.

"У Чорному морі 12 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 16 ракет; в Азовському морі 1 ворожий корабель; у Середземному морі 2 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", - ідеться в телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

Також повідомляється, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 10 суден, з них 5 рухалися з протоки Босфор; у Чорне море - 27 суден, з них 15 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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