Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 66 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 19 атак противника

Протягом минулої доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 19 атак противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 четверга.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На лиманському напрямку українські воїни відбили 9 атак противника поблизу Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 12 атак ворога поблизу Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 10 атак.

На шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

На запорізькому напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника на північ від Приютного, на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник вдався до трьох спроб штурмових дій. Жодна успіху не мала.

Водночас наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.