Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 15 районах скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та двох зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці станом на 06:00 четверга.

Також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 5 артилерійських засобах, 1 складу боєприпасів і 4 засобах протиповітряної оборони противника.