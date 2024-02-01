Події

07:09 01.02.2024

Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 15 районах скупчення сил противника

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Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 15 районах скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та двох зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці станом на 06:00 четверга.

Також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 5 артилерійських засобах, 1 складу боєприпасів і 4 засобах протиповітряної оборони противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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