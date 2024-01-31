Події

21:08 31.01.2024

У Херсоні внаслідок обстрілів постраждала одна людина

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У Херсоні внаслідок обстрілів постраждала одна людина

У Херсоні внаслідок російських обстрілів постраждала одна людина, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Чоловік отримав травми близько 7:00 під час атаки ворога на Корабельний район Херсона. Йому надається необхідна медична допомога", - написав Мрочко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що протягом дня армія Росії з тимчасово окупованого лівого берега періодично обстрілювала територію Херсонської міської територіальної громади.

Увечері росіяни вкотре атакували місто. Є інформація про влучання, зокрема, у центральну частину міста.

 

 

 

Теги: #херсон #мрочко

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