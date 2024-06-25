Події

20:18 25.06.2024

Унаслідок обстрілів у Херсоні поранено двох мирних жителів - Мрочко

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Унаслідок обстрілів у Херсоні поранено двох мирних жителів - Мрочко

Унаслідок російських обстрілів у Херсоні поранено двох мирних жителів, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"На цю годину в Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ є двоє поранених чоловіків", - написав він у телеграм-каналі у вівторок увечері.

За його даними, 72-річного херсонця госпіталізовано з контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами. "Він був у квартирі, коли ворожа армія обстріляла Дніпровський район Херсона", - зазначив Мрочко.

Аналогічні травми отримав 51-річний чоловік. "Йому на місці було надано необхідну медичну допомогу. На момент атаки росіян він перебував на вулиці", - сказав Мрочко.

 

Теги: #мрочко #херсон #обстріл

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