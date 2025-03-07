Двоє жителів Херсона травмовані внаслідок вечірнього російського обістрілу

Російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона у п’ятницю ввечері, травмовані двоє жителів міста, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"У тяжкому стані доправлено до лікарні 56-річного херсонця, який постраждав внаслідок російської агресії у Дніпровському районі близько 17.30. У чоловіка травматична ампутація правої гомілки. Лікарі надають йому необхідну допомогу", - написав Мрочко в Телеграм.

"Окрім того, звернулась до медиків жінка 48 років. Вночі після ворожого обстрілу вона отримала контузію та мінно-вибухову травму. Стан постраждалої медики оцінюють як легкий", - додав начальник міськадміністрації.