Події

19:10 07.03.2025

Двоє жителів Херсона травмовані внаслідок вечірнього російського обістрілу

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Двоє жителів Херсона травмовані внаслідок вечірнього російського обістрілу

Російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона у п’ятницю ввечері, травмовані двоє жителів міста, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"У тяжкому стані доправлено до лікарні 56-річного херсонця, який постраждав внаслідок російської агресії у Дніпровському районі близько 17.30. У чоловіка травматична ампутація правої гомілки. Лікарі надають йому необхідну допомогу", - написав Мрочко в Телеграм.

"Окрім того, звернулась до медиків жінка 48 років. Вночі після ворожого обстрілу вона отримала контузію та мінно-вибухову травму. Стан постраждалої медики оцінюють як легкий", - додав начальник міськадміністрації.

 

Теги: #мрочко #херсон #обстрел

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