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19:48 31.01.2024

Дві авіаносні групи ВМС США і японський вертольотоносець провели навчання у Філіппінському морі

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Дві авіаносні групи ВМС США і японський вертольотоносець провели навчання у Філіппінському морі

Дві американські авіаносні ударні групи на чолі з атомними авіаносцями USS Carl Vinson і USS Theodore Roosevelt спільно з японським вертольотоносцем есмінцем JS Ise в середу провели навчання в районі Філіппінського моря, повідомив 7 оперативний флот США.

"Кораблі та літаки союзних сил виконували польоти і плавання в міжнародних водах відповідно до міжнародного права, проводячи навчання з протиповітряної оборони, спостереження за морською ситуацією, міжпалубних перельотів і тактичних маневрів для розвитку унікальних бойових можливостей", - ідеться в повідомленні.

Дії у Філіппінському морі є частиною звичайної присутності ВМС США в Індо-Тихоокеанському регіоні, зазначили у флоті, додавши, що спільні операції з партнерами "незамінні для забезпечення морської безпеки та безперешкодного потоку законної торгівлі в регіоні".

У навчаннях, які відбувалися на південь від Японії, у складі двох американських авіаносних ударних груп брали участь два ракетні крейсери і сім есмінців.

Теги: #сша #вмс #японія #навчання

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