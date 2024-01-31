Події

19:36 31.01.2024

Окупанти за добу завдали 7 ракетних і 65 авіаударів по Україні, обстріляли понад 130 населених пунктів

1 хв читати
Окупанти за добу завдали 7 ракетних і 65 авіаударів по Україні, обстріляли понад 130 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу сімох ракетних і 65 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 59 обстрілів позицій українських військ і українських населених пунктів з реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Противник завдав авіаційних ударів у районі населених пунктів Улиця та Середина-Буда Сумської області, Кислівка Харківської області, Нью-Йорк, Олександропіль, Очеретине, Водяне, Урожайне та Старомайорське Донецької області, Білогір'я та Роботине Запорізької області, Кринки, Берислав, Новоберислав, Шляхове, Червоний Маяк Херсонської області, біля Надії, Білогорівки та Серебрянського лісництва в Луганській області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 130 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, зокрема міста Середина-Буда Сумської області, Вовчанськ Харківської області, Авдіївка, Костянтинівка та Вугледар Донецької області, Очаків Миколаївської області, Херсон.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:31 31.01.2024
Українська авіація за добу завдала ударів по 14 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Українська авіація за добу завдала ударів по 14 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

19:20 31.01.2024
За добу на фронті було 52 бойові зіткнення, ЗС України відбили 14 атак окупантів на авдіївському напрямку

За добу на фронті було 52 бойові зіткнення, ЗС України відбили 14 атак окупантів на авдіївському напрямку

08:20 31.01.2024
Українські воїни за добу ліквідували 1090 окупантів і понад 50 артсистем противника

Українські воїни за добу ліквідували 1090 окупантів і понад 50 артсистем противника

07:20 31.01.2024
Українські ракетники за добу вразили дев'ять артзасобів і радіолокаційну станцію противника

Українські ракетники за добу вразили дев'ять артзасобів і радіолокаційну станцію противника

07:16 31.01.2024
На фронті за добу було 88 зіткнень, на авдіївському напрямку українські воїни відбили 37 атак

На фронті за добу було 88 зіткнень, на авдіївському напрямку українські воїни відбили 37 атак

07:10 31.01.2024
Армія РФ за добу здійснила дев'ять ракетних, 99 авіаударів і 129 обстрілів із РСЗВ

Армія РФ за добу здійснила дев'ять ракетних, 99 авіаударів і 129 обстрілів із РСЗВ

20:06 30.01.2024
Українська авіація за добу завдала ударів по 11 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала ударів по 11 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

19:57 30.01.2024
Окупанти за добу завдали п'ять ракетних і 63 авіаудари по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

Окупанти за добу завдали п'ять ракетних і 63 авіаудари по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

10:48 30.01.2024
ЗСУ збили ворожий Су-34 на Луганщині - Генштаб

ЗСУ збили ворожий Су-34 на Луганщині - Генштаб

08:12 30.01.2024
Втрати окупантів становили 960 осіб за добу

Втрати окупантів становили 960 осіб за добу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Енергетичну систему України цієї зими збережено - Зеленський

Україна у 2024 році отримає від ЄС військову допомогу на EUR21 млрд

Суд ООН визнав, що РФ порушила Конвенцію про фінансування тероризму, компенсацію не призначив - ЗМІ

За ексголову Верховного Суду внесли заставу, він вийшов із СІЗО - джерело

Бійців, яких РФ нібито перевозила в літаку Іл-76, під час обміну сьогодні не було - Юсов

ОСТАННЄ

Нуланд: Покидаю Київ із упевненістю, що на Путіна чекають сюрпризи на полі бою

Шмигаль і Нуланд обговорили підтримку України з боку США

Шмигаль обговорив із послами країн "Великої сімки" подальшу фінансову підтримку України

Енергетичну систему України цієї зими збережено - Зеленський

Дві авіаносні групи ВМС США і японський вертольотоносець провели навчання у Філіппінському морі

До держбюджету надійшли перші 32 млн грн, що належали російському олігарху Дерипасці

Україна у 2024 році отримає від ЄС військову допомогу на EUR21 млрд

Підготовку в країнах ЄС до кінця літа пройдуть ще 20 тис. українських солдатів - Боррель

Правоохоронці повідомили нардепу про підозру в недостовірному декларуванні криптовалюти майже на 25 млн грн

Суд ООН визнав, що РФ порушила Конвенцію про фінансування тероризму, компенсацію не призначив - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА