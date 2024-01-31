Окупанти за добу завдали 7 ракетних і 65 авіаударів по Україні, обстріляли понад 130 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу сімох ракетних і 65 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 59 обстрілів позицій українських військ і українських населених пунктів з реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Противник завдав авіаційних ударів у районі населених пунктів Улиця та Середина-Буда Сумської області, Кислівка Харківської області, Нью-Йорк, Олександропіль, Очеретине, Водяне, Урожайне та Старомайорське Донецької області, Білогір'я та Роботине Запорізької області, Кринки, Берислав, Новоберислав, Шляхове, Червоний Маяк Херсонської області, біля Надії, Білогорівки та Серебрянського лісництва в Луганській області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 130 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, зокрема міста Середина-Буда Сумської області, Вовчанськ Харківської області, Авдіївка, Костянтинівка та Вугледар Донецької області, Очаків Миколаївської області, Херсон.