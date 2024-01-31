Українська авіація за добу завдала ударів по 14 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, а також одному зенітно-ракетному комплексу противника.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи українських ракетних військ, своєю чергою, за минулу добу завдали ударів по п'яти ворожих артилерійських засобах і чотирьох засобах протиповітряної оборони противника.