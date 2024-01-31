За добу на фронті було 52 бойові зіткнення, ЗС України відбили 14 атак окупантів на авдіївському напрямку

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському і запорізькому напрямках, а також на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 3 безуспішні спроби штурму позицій наших військ", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Протягом доби відбулося 52 бойових зіткнення.

Найбільше атак окупантів відбито на авдіївському напрямку. "На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак поблизу Авдіївки та ще 6 атак біля Первомайського та Невельського на Донеччині, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться в повідомленні.

На лиманському напрямку ЗСУ відбили 9 ворожих атак біля Тернів, Ямполівки та Торського на Донеччині, на куп'янському - 7 атак під Синьківкою на Харківщині, на мар'їнському - 6 атак неподалік Новомихайлівки на Донеччині. На цих напрямках окупанти атакували за підтримки авіації.

На бахмутському та запорізькому напрямках відбито по 4 атаки противника. "На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де окупанти безуспішно намагалися поліпшити тактичне становище... На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника на північ від Приютного та Роботиного Запорізької області", - розповіли в Генштабі.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.