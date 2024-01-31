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18:01 31.01.2024

Правоохоронці повідомили нардепу про підозру в недостовірному декларуванні криптовалюти майже на 25 млн грн

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У середу, 31 січня, за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України в умисному внесенні суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

"У 2020 році указаний депутат задекларував криптовалюту вартістю 24,6 млн грн, яка начебто належала йому ще з 2019 року. Проте у межах досудового розслідування, яке було розпочато за матеріалами НАЗК, встановлено, що криптовалютний гаманець, який зазначив у себе в декларації депутат, насправді ніколи йому не належав – усі транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не були пов’язані з депутатом", - повідомляє пресслужба САП у телеграм-каналі.

Викриття та розслідування зазначеного злочину відбувалося за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ за співпраці з компетентними органами США в рамках міжнародної правової допомоги.

Дії народного депутата кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

 

Теги: #нардеп #криптовалюта

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