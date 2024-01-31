За ексголову Верховного Суду внесли заставу, він вийшов із СІЗО - джерело

За ексголову Верховного Суду В'ячеслава Князєва внесли заставу, підтвердили у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас співрозмовник агентства повідомив, що інформації про вихід Князєва із СІЗО поки що немає.

Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) опублікувала повідомлення в телеграм-каналі, у якому підтвердила факт звільнення Князєва з-під варти під заставу.

"31 січня 2024 року колишнього голову Верховного Суду, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України), звільнено з-під варти під заставу розміром 18,168 млн грн", - зазначено в повідомленні САП.

У прокуратурі нагадали, що рішенням ВАКС на вказаного підозрюваного покладено процесуальні обов'язки, зокрема: не відлучатися з м. Києва без дозволу детектива, прокурора та суду, здати на зберігання до ГУ ДМС у м. Києві свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, а також носити електронний засіб контролю.

"У разі невиконання обов'язків застава може бути стягнута в дохід держави", - уточнюється в повідомленні.