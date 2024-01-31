Події

16:50 31.01.2024

Бійців, яких РФ нібито перевозила в літаку Іл-76, під час обміну сьогодні не було - Юсов

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Бійців, яких РФ нібито перевозила в літаку Іл-76, під час обміну сьогодні не було - Юсов

Українських військовослужбовців, яких, як стверджувала російська сторона, планували для обміну, і вони нібито загинули під час аварії військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області тиждень тому, не було під час обміну, який відбувся в середу, повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі "Голосу Америки".

Як повідомлялося, вранці в середу, 24 січня, під російським Бєлгородом упав літак Іл-76, на борту якого, за повідомленнями російських ЗМІ, могли перебувати українські військовополонені.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що не мають достовірної інформації про те, хто саме перебував на борту російського літака Іл-76, і вважають, що ситуація може свідчити про умисні дії Росії, спрямовані на створення загрози життю та безпеці полонених. При цьому в ГУР підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся.

Як наголосили в ГУР, Україна, зі свого боку, виконала всі домовленості для підготовки обміну, і російські полонені військовослужбовці були вчасно доставлені на обумовлену точку для обміну, де вони перебували в безпеці. "Водночас українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилося в минулому. Україна не була поінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених", - заявили в розвідці.

У середу, 31 січня, з російського полону вдалося звільнити 207 українців, майже половина з яких - це захисники Маріуполя.

 

Теги: #зсу #полонені #обмін #гур_міноборони

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