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11:45 31.01.2024

Керівник ГСУ Нацполіції: Установимо, чи були злочини проти журналістів замовними і чи причетні до цього правоохоронці

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Керівник ГСУ Нацполіції: Установимо, чи були злочини проти журналістів замовними і чи причетні до цього правоохоронці

Перший заступник голови Національної поліції України - начальник ГСУ Нацполіції України Максим Цуцкірідзе обіцяє об'єктивне розслідування злочинів, пов'язаних із журналістами: буде встановлено, чи скоювали ці кримінальні правопорушення за чиїмось замовленням і чи не причетні до них співробітники правоохоронних органів.

"Щодо інциденту з Ніколовим причетних до злочину осіб встановлено, питання - в їх мотиві. Наразі перед поліцією і прокуратурою стоїть завдання встановити, що саме спонукало цих людей вчинити такі дії, чи був цей злочин замовним, пов'язаним із журналістською діяльністю", - розповів Цуцкірідзе в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи розслідування кримінальних проваджень у зв'язку зі спостереженням за командою Bihus.info і залякуванням журналіста-розслідувача Юрія Ніколова.

За словами начальника ГСУ Нацполіції, важлива також позиція самого Ніколова щодо можливих мотивів учиненого щодо нього злочину.

"Чи пов'язаний цей злочин зі стеженням за командою Бігуса? Я не бачу зв'язку: способи злочинів різні, мотиви різні. Частина команди Bihus.info не є журналістами, але водночас їх права були порушені", - зазначив керівник ГСУ Нацполіції.

"Результати розслідування будуть - про них я обов'язково поінформую. Прямо зараз, до повідомлення про підозру, не можу говорити, що та чи інша людина є потенційним злочинцем", - сказав Цуцкірідзе.

При цьому начальник ГСУ Нацполіції додав: "Не хочеться поспішати з висновками щодо цього провадження, щоб не було звинувачень у тому, що відповідатимуть непричетні".

Коментуючи версію в інформпросторі про те, що до стеження за командою Bihus.info можуть бути причетні самі правоохоронці, Цуцкірідзе сказав: "На цьому етапі розслідування підстав для таких тверджень у нас немає. Насправді це не так складно встановити. Своїм розслідуванням ми і відповімо на це запитання".

Як повідомлялося, 16 січня в мережі було оприлюднено аудіо- та відеозаписи, з яких випливає, що нібито журналісти Bihus.Info вживають заборонені речовини на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус відреагував на ці матеріали, серед іншого, заявивши, що за членами його команди нібито стежили близько року, ймовірно, з метою дискредитації.

СБУ 17 січня відкрила кримінальне провадження і розпочала розслідування обставин незаконного прослуховування та відеозйомки представників Bihus.Info. Поліція також відрила низку проваджень за заявами представників Bihus.Info про втручання у приватне життя.

19 січня правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботи журналіста та його переслідування. Згодом у Київській міській прокуратурі повідомили, що правоохоронці встановили тих, хто ломився до будинку Ніколова з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків.

Теги: #журналісти #правоохоронці #цуцкірідзе_максим

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