Практики сприяння конкурентам у бізнесі через відкриття проваджень стане менше - начальник ГСУ Нацполіції

Головне слідче управління (ГСУ) Національної поліції України здійснює аудит розслідуваних економічних злочинів, не реєструватиме нових правопорушень у цій сфері, а практика сприяння конкурентам у бізнесі через відкриття кримінальних проваджень буде меншою, запевняє перший заступник голови Національної поліції України - начальник ГСУ Нацполіції України Максим Цуцкірідзе.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи закиди щодо тиску на бізнес із боку правоохоронців у контексті підозри засновнику та голові Інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі, керівник ГСУ Нацполіції зазначив, що йшлося скоріше про недостатню комунікацію.

За його словами, відповідний діалог уже триває, керівництво Нацполіції роз'яснило своїм підлеглим алгоритм дій у межах рішення РНБО про гарантування економічної безпеки під час воєнного стану.

"Я забороняю своїм підлеглим реєструвати наразі не підслідні економічні правопорушення. Для цього є спеціальний орган - Бюро економічної безпеки. Ми готові оперативно допомагати колегам, оскільки в них бракує людей, але навмисно реєструвати провадження для того, щоб допомогти конкурентам - такої практики буде менше і менше. Обіцяю", - заявив Цуцкірідзе.

Він звернув увагу на те, що протягом трьох місяців щодо економічних злочинів не здійснюватимуть жодних процесуальних дій, оскільки відбувається аудит цих проваджень.

"Чесний бізнес може з упевненістю працювати, платити податки і зміцнювати нашу країну. Але на розкрадання бюджету ми точно очі закривати не будемо!" - підсумував керівник ГСУ Нацполіції.

Як повідомлялося, 18 січня співробітники ДБР спільно з Нацполіцією затримали Мазепу на українсько-польському кордоні за підозрою в організації схеми протиправного заволодіння 2,4 га, на яких нібито розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС, а наразі розташоване котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park. Зазначалося, що в різних регіонах України затримали ще трьох осіб, зокрема брата Мазепи, а в офісі Concorde Capital та офісах деяких її співробітників було проведено обшуки.

Арешт Мазепи викликав обурення української бізнес-спільноти. 22 січня представники влади та бізнесу провели зустріч щодо тиску на бізнес. Напрацювання за підсумками зустрічі було презентовано на Раді національної безпеки і оборони, яка рекомендувала президенту України створити Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, а також доручила Кабінету Міністрів невідкладно внести до ВР законопроєкти щодо посилення механізмів функціонування Бюро економічної безпеки (БЕБ) та консолідації повноважень органів правопорядку з протидії правопорушенням, які зазіхають на економіку держави, в єдиному органі - БЕБ.