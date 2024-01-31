У громадян РФ конфісковано чотири земельні ділянки сільгосппризначення в Київській області

Суд конфіскував у п'яти громадян РФ земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території Поліської та Іванківської громад Київської області, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

"За позовами Вишгородської окружної прокуратури суд ухвалив рішення про конфіскацію у п’яти громадян рф земельних ділянок на території Поліської та Іванківської об’єднаних територіальних громад Київщини", - йдеться в повідомленні облпрокуратури в середу.

Як повідомляється, прокуратура встановила, що громадяни країни-агресора набули у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Вони проігнорували вимоги земельного законодавства України і протягом року не здійснили їх відчуження. Відповідно до законодавства, землі сільськогосподарського призначення не можуть перебувати у власності іноземних громадян.

У повідомленні зазначається, що "якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яка не може набуватися нею у власність, ця ділянка підлягає відчуженню її власником протягом року з моменту переходу такого права".

"Реагуючи на виявлені порушення, з метою захисту інтересів держави, окружна прокуратура звернулася з позовами до суду, які задоволено в повному обсязі. Загалом окружна прокуратура подала до суду 13 аналогічних позовів", - зазначено в повідомленні.