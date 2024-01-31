Унаслідок вечірньої ворожої атаки дронів на Харків постраждали чотири мирних жителі - ОВА

Російські окупаційні війська ввечері 30 січня завдали ударів по цивільних об'єктах у Слобідському та Салтівському районах Харкова, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Окупанти випустили 6 ворожих БПЛА, зафіксовані 4 влучання. Четверо цивільних громадян постраждали - три чоловіка і одна жінка. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазин", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби ворожих обстрілів зазнали також понад 17 населених пунктів області. Зокрема у Моначинівці внаслідок артобстрілу пошкоджено приватний будинок. У Вовчанську приватний будинок пошкоджено мінометним обстрілом. В Івашках обстрілами пошкоджено 2 двоповерхові багатоквартирні будинки, а в Лимані - приватний будинок.

Окрім того, окупанти завдали ударів по Коротичу (ракетою Х-59), Лісному (С-300 і, ймовірно, Іскандер-М). Постраждалих не зафіксовано.