Події

09:24 31.01.2024

Унаслідок вечірньої ворожої атаки дронів на Харків постраждали чотири мирних жителі - ОВА

1 хв читати
Унаслідок вечірньої ворожої атаки дронів на Харків постраждали чотири мирних жителі - ОВА

Російські окупаційні війська ввечері 30 січня завдали ударів по цивільних об'єктах у Слобідському та Салтівському районах Харкова, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Окупанти випустили 6 ворожих БПЛА, зафіксовані 4 влучання. Четверо цивільних громадян постраждали - три чоловіка і одна жінка. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазин", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби ворожих обстрілів зазнали також понад 17 населених пунктів області. Зокрема у Моначинівці внаслідок артобстрілу пошкоджено приватний будинок. У Вовчанську приватний будинок пошкоджено мінометним обстрілом. В Івашках обстрілами пошкоджено 2 двоповерхові багатоквартирні будинки, а в Лимані - приватний будинок.

Окрім того, окупанти завдали ударів по Коротичу (ракетою Х-59), Лісному (С-300 і, ймовірно, Іскандер-М). Постраждалих не зафіксовано.

 

Теги: #атака #харків #дрони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:23 31.01.2024
У Харкові троє постраждалих унаслідок влучень ворожих БпЛА

У Харкові троє постраждалих унаслідок влучень ворожих БпЛА

23:39 30.01.2024
Попадання зафіксовано у двох районах Харкова, без постраждалих

Попадання зафіксовано у двох районах Харкова, без постраждалих

23:15 30.01.2024
Харківщину атакували щонайменше 6 ворожих безпілотників, інформація про постраждалих перевіряється

Харківщину атакували щонайменше 6 ворожих безпілотників, інформація про постраждалих перевіряється

22:57 30.01.2024
Окупанти завдали удару по житловій забудові Харкова, виникла пожежа

Окупанти завдали удару по житловій забудові Харкова, виникла пожежа

22:49 30.01.2024
У Харкові знову чути вибухи

У Харкові знову чути вибухи

21:17 30.01.2024
Збитки, завдані Харкову в результаті бойових дій, становлять $10 млрд

Збитки, завдані Харкову в результаті бойових дій, становлять $10 млрд

19:55 30.01.2024
Україна нарощує виробництво дронів і боєприпасів - Зеленський

Україна нарощує виробництво дронів і боєприпасів - Зеленський

13:04 30.01.2024
Окупанти вдарили по передмістю Харкова, даних про постраждалих немає - ОВА

Окупанти вдарили по передмістю Харкова, даних про постраждалих немає - ОВА

08:35 30.01.2024
У Київській області через падіння уламків ворожих БПЛА сталася пожежа на території підприємства, пошкоджено адмінбудівлю та ангар

У Київській області через падіння уламків ворожих БПЛА сталася пожежа на території підприємства, пошкоджено адмінбудівлю та ангар

07:06 30.01.2024
РФ налаштовує ППО для відбивання атак українських дронів

РФ налаштовує ППО для відбивання атак українських дронів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські воїни за добу ліквідували 1090 окупантів і понад 50 артсистем противника

ЗС України повернули втрачені позиції на північний захід від Горлівки, поблизу Авдіївки лінія фронту не змінилася - ISW

Уночі силами ППО знищено 14 із 20 ударних БПЛА, які атакували Україну

Законопроєкт про мобілізацію пропонує через суди тимчасово арештовувати кошти того, хто ухиляється від військового обов'язку

Окупанти завдали удару по житловій забудові Харкова, виникла пожежа

ОСТАННЄ

Від початку повномасштабної війни у чоловіків старше 25 років різко зросло бажання стати аспірантами - голова комітету Ради

Зранку окупанти знову обстріляли Херсон, поранено чоловіка

У Чорному морі присутні шість російських кораблів, зокрема один носій "Калібрів"

Війська РФ за добу обстріляли 24 населені пункти Запорізької області, зруйновано житлові будинки

Українські воїни за добу ліквідували 1090 окупантів і понад 50 артсистем противника

У Херсонській області через обстріли за добу одна людина загинула, дві дістали поранення

ЗС України повернули втрачені позиції на північний захід від Горлівки, поблизу Авдіївки лінія фронту не змінилася - ISW

У Миколаївській області внаслідок нічної атаки дронів є влучання, одна людина в реанімації

Українські ракетники за добу вразили дев'ять артзасобів і радіолокаційну станцію противника

На фронті за добу було 88 зіткнень, на авдіївському напрямку українські воїни відбили 37 атак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА