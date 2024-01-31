Події

08:51 31.01.2024

У Чорному морі присутні шість російських кораблів, зокрема один носій "Калібрів"

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У Чорному морі присутні шість російських кораблів, зокрема один носій "Калібрів"

РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 6 кораблів, зокрема один носій "Калібрів", повідомляють Військово-морські сили ЗС України в середу вранці.

"Станом на 07:00 31.01.2024 у Чорному морі 6 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет, в Азовському морі - 1 ворожий корабель, у Середземному морі - 2 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет", - ідеться в телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

Також повідомляється, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 6 суден, з них 5 рухалися з протоки Босфор. У Чорне море - 6 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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