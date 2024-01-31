Українські ракетники за добу вразили дев'ять артзасобів і радіолокаційну станцію противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 2 зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у фейсбуці в середу вранці.

Крім цього, підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження озброєння і військової техніки, 2 складах боєприпасів, 9 артилерійських засобах і 1 радіолокаційній станції противника.