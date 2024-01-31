Події

07:20 31.01.2024

Українські ракетники за добу вразили дев'ять артзасобів і радіолокаційну станцію противника

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Українські ракетники за добу вразили дев'ять артзасобів і радіолокаційну станцію противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 2 зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у фейсбуці в середу вранці.

Крім цього, підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження озброєння і військової техніки, 2 складах боєприпасів, 9 артилерійських засобах і 1 радіолокаційній станції противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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