ЄС акумулює EUR260 млрд РФ на рахунку в Euroclear перед перерахуванням надприбутків від них Україні

ЄС уже провів велику домашню роботу з розшуку та фіксації активів Росії, що перебувають у юрисдикціях країн ЄС, і вже точно відомо, що йдеться про EUR260 млрд, з яких EUR210 млрд заморожено в Бельгії та Люксембурзі, повідомила заступник міністра юстиції Ірина Мудра за підсумками зустрічей у Брюсселі у вівторок.

"Step 1: акумулює їх на одному рахунку в Euroclear. Так, цей процес вимагатиме узгодження від усіх 27 країн, але Єврокомісія працює з надшвидкістю, - пообіцяли зробити швидко", - описала вона у Facebook наступний крок.

За словами Мудрої, наступним кроком має стати досягнення поки що відсутньої єдності в спрямуванні надприбутків від російських активів в Україну. "Але і в цьому питанні нас запевнили - "так", ми працюємо, чекайте", - зазначила заступник міністра.

Вона уточнила, що українська делегація на чолі з міністром Денисом Малюською провела низку зустрічей з комісаром ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерсом, з топ-керівниками директоратів Єврокомісії та урядом Бельгії.

Мудра нагадала, що Брюссель головує з 1 січня 2024 року в ЄС, тож усі болючі питання щодо заморожених активів Росії вирішуються зараз саме там.

"В основному суверенні активи існують у формі бондів, облігацій та інших інструментів. У міру того, як ці інструменти досягають терміну погашення, вони конвертуються в кеш. Майже всі активи зберігаються на рахунках великих депозитарних установ типу Euroclear або на рахунках центральних чи резервних банків. Саме надприбутки від цих фінансових інструментів і обговорювали протягом сьогоднішніх зустрічей. І ЄС продовжить роботу над тим, щоб усе знайти та інвентаризувати, цей факт учора також підтвердили посли ЄС", - зазначила заступниця голови Мін'юсту.

За її словами, Бельгія на боці України, "і є 100% підтримка того, що ці надприбутки від заарештованих активів потраплять в Україну, на її відновлення".

Мудра уточнила, що зараз обговорюються політичні, юридичні, економічні ризики.

"Але швидше "так", ніж "ні". Бельгійський уряд, Міністерство юстиції, МЗС запевнили нас, що зроблять усе залежне, щоб питання спрямування надприбутків було вирішено під час головування країни в ЄС", - підсумувала вона.

Заступник міністра додала, що обговорювали також питання конфіскації тіла заморожених активів РФ. "У ЄС поки що неохоче про це говорять, тому що step-by-step approach їм більше до вподоби, однак над цим питанням активно працюють у G7 і є певні зсуви щодо ухвалення законодавства у США", - описала вона поточну ситуацію.

Вона додала, що обговорювалося також питання санкцій: новий 13-й їхній пакет і варіанти запобігання обходу санкцій.