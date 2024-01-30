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23:30 30.01.2024

Законопроєкт про мобілізацію пропонує відсилати повістки в електронний кабінет призовника

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Законопроєкт про мобілізацію пропонує відсилати повістки в електронний кабінет призовника

 Новий урядовий законопроєкт про мобілізацію передбачає можливість надсилати повістки про виклик до Територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) в електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста, хоча й не виключає вручення повістки під розписку.

Законопроєкт зобов'язує громадян реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста.

Згідно з документом, днем вручення повістки про виклик до ТЦК і СП є день вручення такої повістки під розписку або день отримання ТЦК і СП повідомлення про доставку повістки до електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста.

У законопроєкті зазначено, що якщо повістку про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки надіслано до електронного кабінету призовника пізніше 17.00, то її вважають врученою в робочий день, що настає за днем її надсилання, незалежно від надходження до ТЦК і СП повідомлення про її доставку.

Законопроєкт також пропонує вважати поважними причинами неявки громадянина до ТЦК і СП перешкоду стихійного характеру, хворобу громадянина, дії країни-агресора або інші обставини, що позбавили його можливості особисто прибути до зазначеного пункту та строку. До поважних причин також належать смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, бабусі) або близького родича його дружини (чоловіка). Про причини неприбуття громадянин має повідомити ТЦК і СП протягом трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття до територіального центру комплектування. У законопроєкті також наголошується, що причини не явки до ТЦК і СП мають бути підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів.

Як повідомлялося, урядовий законопроєкт №10449 про внесення до деяких законів змін, що стосуються окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку зареєстровано у Верховній Раді у вівторок.

Теги: #україна #мобілізація #законопроєкт

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