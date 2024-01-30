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22:48 30.01.2024

Кабмін пропонує зобов'язати громадян, які перебувають на військовому обліку, звіряти свої дані в ТЦК, ЦНАПі або в електронному кабінеті - законопроєкт

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Кабмін пропонує зобов'язати громадян, які перебувають на військовому обліку, звіряти свої дані в ТЦК, ЦНАПі або в електронному кабінеті - законопроєкт

 Кабінет міністрів України (КМУ) пропонує зобов'язати призовників, військовозобов'язаних і резервістів пройти звірку даних протягом 60 днів після набрання чинності законопроєкту про мобілізацію.

Відповідну норму містить розділ "Прикінцеві та перехідні положення" законопроєкту №10449, зареєстрованого у Верховній Раді 30 січня.

У разі перебування на території України уточнити адресу свого проживання, номери телефонів, адреси електронної пошти (за її наявності) та інші військово-облікові дані вони зможуть самостійно в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) або в центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

У разі перебування за кордоном - шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або номер телефону, зазначені на офіційному сайті ТЦК і СП за місцем перебування на військовому обліку.

Водночас незалежно від місця перебування пройти звірку облікових даних можна буде в електронному кабінеті призовника, військовозобов'язаного, резервіста без прибуття ТЦК і СП.

Крім того, законопроєкт також передбачає обов'язкову постановку на військовий облік громадян України, які тимчасово та постійно перебувають за кордоном.

Так, громадяни України, яких було знято з воєнного обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк понад три місяці, будуть зобов'язані стати на воєнний облік протягом 30 днів із дня набрання чинності постановою КМУ, що визначає особливості ведення воєнного обліку таких громадян. Згідно із законопроектом, під час дії воєнного стану вони мають право на безперешкодний в'їзд в Україну та виїзд із країни.

Теги: #україна #мобілізація #законопроєкт

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