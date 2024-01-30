Кабмін пропонує відправляти обмежено придатних до військової служби на повторний медогляд протягом дев'яти місяців - законопроєкт

Кабінет міністрів України має відправляти на повторне медичне обстеження громадян, раніше визнаних обмежено придатними до проходження військової служби.

Відповідну норму містить розділ "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту №10449, зареєстрованого у Верховній Раді 30 січня.

Такі громадяни будуть зобов'язані пройти повторний медогляд протягом дев'яти місяців з дня набрання чинності цим законопроектом. За результатами обстеження визначатиметься їхня придатність до військової служби.