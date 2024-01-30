Події

21:17 30.01.2024

Збитки, завдані Харкову в результаті бойових дій, становлять $10 млрд

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Збитки, завдані Харкову в результаті бойових дій, становлять $10 млрд

Нинішнього року в Харкові планують відновити 57 шкіл і 157 багатоповерхівок, пошкоджених унаслідок бойових дій, повідомив міський голова Ігор Терехов під час засідання Регіонального офісу міжнародного співробітництва Харківської області.

"У 2024 році ставимо за мету відновити 57 шкіл, які тією чи іншою мірою було пошкоджено, і ще 157 багатоповерхових будинків", - цитує Терехова пресслужба.

За його словами, внаслідок російської збройної агресії в місті пошкоджено 65% закладів охорони здоров'я, 56% навчальних закладів і 35% закладів культури.

Він повідомив, що загальна шкода, завдана Харкову з урахуванням недавніх ворожих ударів, становить $10 млрд.

 

 

Теги: #харків #збитки

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