Кабмін вніс до ВР оновлений варіант законопроєкту про мобілізацію

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради оновлений варіант законопроєкту про мобілізацію, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

"Кабінетом Міністрів України як суб'єктом законодавчої ініціативи зареєстровано у Верховній Раді України проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (реєстр. №10449)", - написав він у своєму телеграм-каналі у вівторок увечері.

На сайті ВР тексту документа наразі немає, але його картка вже доступна.

Водночас у Міністерстві оборони України зазначили, що коментарі та зауваження до законопроєкту враховано спільно з Генеральним штабом, урядом і народними депутатами.

"Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних", - зазначено в телеграм-каналі Міноборони.