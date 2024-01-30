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20:42 30.01.2024

Кабмін вніс до ВР оновлений варіант законопроєкту про мобілізацію

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Кабмін вніс до ВР оновлений варіант законопроєкту про мобілізацію

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради оновлений варіант законопроєкту про мобілізацію, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

"Кабінетом Міністрів України як суб'єктом законодавчої ініціативи зареєстровано у Верховній Раді України проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (реєстр. №10449)", - написав він у своєму телеграм-каналі у вівторок увечері.

На сайті ВР тексту документа наразі немає, але його картка вже доступна.

Водночас у Міністерстві оборони України зазначили, що коментарі та зауваження до законопроєкту враховано спільно з Генеральним штабом, урядом і народними депутатами.

"Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних", - зазначено в телеграм-каналі Міноборони.

 

Теги: #мобілізація #законопроєкт

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