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20:06 30.01.2024

Українська авіація за добу завдала ударів по 11 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

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Українська авіація за добу завдала ударів по 11 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала удару по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 вівторка на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, також українська авіація завдала ударів по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи українських ракетних військ, зі свого боку, за минулу добу завдали ударів по одному району зосередження ворожого озброєння і військової техніки, одному складу боєприпасів, п'яти артилерійських засобах і одній радіолокаційній станції противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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