Події

19:57 30.01.2024

Окупанти за добу завдали п'ять ракетних і 63 авіаудари по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

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Окупанти за добу завдали п'ять ракетних і 63 авіаудари по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу п'ять ракетних і 63 авіаційні удари по території України, а також здійснили 39 обстрілів позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 вівторка на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура", - ідеться в повідомленні.

Противник завдав авіаційних ударів поблизу Леонівки Чернігівської області, Попівки Сумської області, Устинівки Харківської області, Новоєгорівки, Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів, Очеретиного, Новобахмутівки, Бердичів, Орлівки, Авдіївки, Старомайорського та Рівнополя Донецької області, Качкарівки та Червоного Маяка Херсонської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 120 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема міста Вовчанськ Харківської області, Авдіївка, Красногорівка, Курахове та Вугледар Донецької області, Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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