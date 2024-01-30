Окупанти обстріляли Синельниківський і Нікопольський райони, пошкоджено понад 60 приватних будинків

Один житель Нікопольського району постраждав, у Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області зруйновано понад 60 житлових будинків, господарські споруди, навчальні заклади через обстріли з боку російських окупантів у вівторок, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, окупанти завдали ракетного удару по приватному подвір'ю в Синельниківському районі. "Частково зруйнований житловий будинок. Пошкоджено ще 31 будинок. Розбито кілька господарських будівель. Зачепило гараж і лінію електропередач. Люди вціліли", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Нікопольський район окупанти атакували ударними безпілотними літальними апаратами та артилерією. "По Нікопольському району окупанти гатили з ранку до вечора. Туди вони спрямували 10 дронів-камікадзе. Обстрілювали і з артилерії. Під ударом були сам Нікополь, Марганецька та Покровська сільська громада", - розповів голова обладміністрації.

За його словами, постраждав 65-річний чоловік. "Понівечені дитячий садок, ліцей, магазин. А ще - понад три десятки приватних будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 14 –побиті. Пошкоджені авто, газогони, лінії електропередач. Загинули 25 голів свійської птиці", - повідомив Лисак.