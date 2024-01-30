Створено ще одну бригаду "Гвардії наступу" на базі Луганського прикордонного загону

Державна прикордонна служба України збільшує свої бойові можливості - було створено ще один загін бригадного типу, який уже виконує завдання з відбиття російської агресії.

Як повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, загін сформовано на базі легендарного Луганського прикордонного загону Держприкордонслужби України. Він отримав назву "Помста" і входить до бригади "Гвардії наступу".

"З весни 2014 року воїни загону на чолі зі своїм командиром, нинішнім головою служби Сергієм Дейнеком давали гідну відсіч російським окупантам. Саме цей загін найдовше з усіх силових структур тримав оборону в Луганську", - йдеться в повідомленні.

Лише від початку повномасштабного вторгнення п’ятеро військовослужбовців прикордонного загону удостоєні почесного звання Герой України з нагородженням орденом "Золота Зірка", 4 з них - посмертно.

"Варто зазначити, що бойові можливості цього підрозділу наразі значно нарощені, є відповідні засоби - броньована техніка, спецавтомобілі, зенітні, артилерійські та протитанкові засоби, системи аеророзвідки й ударні БПЛА, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, сучасні ПЗРК, снайперське озброєння тощо", - зазначили у відомстві.

Водночас військовослужбовці Луганського загону пройшли численні навчання й злагодження, і в Україні, і за кордоном – у Великій Британії, Іспанії, Німеччині та інших країнах.