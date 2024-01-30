Жителя Київщини затримали за погрозу підірвати будинок протипіхотною міною

Правоохоронці затримали і повідомили про підозру жителю Фастівського району за фактами незаконного зберігання боєприпасів і погрози співробітникам поліції, повідомила Київська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактами незаконного зберігання боєприпасів, вибухових речовин та погрози працівнику правоохоронного органу (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 345 КК України)", - ідеться в пресрелізі облпрокуратури у вівторок.

Як повідомляється, 25 січня 2024 року співробітники патрульної поліції прибули за викликом до одного із сіл Фастівського району. Коли правоохоронці зайшли до будинку, чоловік дістав протипіхотну міну і погрожував усіх підірвати. Аби не наражати на небезпеку дитину, яка перебувала вдома в підозрюваного, співробітники патрульної поліції разом із нею залишили будинок.

"Завдяки злагодженим діям правоохоронців правопорушника затримано у порядку ст. 208 КПК України. У ході обшуків у затриманого вилучили протипіхотні та мінометні міни, запали, димові гранати, електродетонатор, вибухові речовини, підривачі, набої, саморобні вибухові пристрої", - інформує прокуратура.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.