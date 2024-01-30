Українська авіація за добу уразила 20 районів зосередження о/с і військової техніки противника

Українська авіація за добу уразила 20 районів зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і по 2 зенітно-ракетних комплексах противника", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 засобах протиповітряної оборони, 4 артилерійських засобах і станції радіоелектронної боротьби противника.