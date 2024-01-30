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07:40 30.01.2024

Українські військові відбили 24 атаки на авдіївському напрямку

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Українські військові відбили 24 атаки на авдіївському напрямку

Українські військовослужбовці на авдіївському напрямку відбили найбільшу кількість ворожих атак російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 16 атак окупантів неподалік населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського і Невельського Донецької області.

Також у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку відбито 7 атак ворога біля Синьківки та на схід від Піщаного Харківської області.

На лиманському напрямку українські військові відбили 4 атаки окупантів поблизу Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника поблизу Богданівки та Іванівського Донецької області.

На мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 8 атак.

На шахтарському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога біля Золотої Ниви Донецької області.

На запорізькому напрямку українські військові відбили 2 атаки противника на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку минулої доби противник здійснив 8 безуспішних штурмових дій.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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