Росіяни за добу здійснили 10 ракетних і 114 авіаударів, також майже 100 обстрілів із РСЗВ

Російські окупаційні війська за добу здійснили 10 ракетних і 114 авіаційних ударів, а також майже 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 7:00 вівторка.

Повідомляється, що ворог завдав 10 ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограда, Лисівки Донецької та Музиківки Херсонської областей.

Також уночі окупанти атакували Україну 35 ударними БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 ворожих дронів.

Під авіаударами опинилися Середина-Буда Сумської області; Великий Бурлук, Хатнє, Петропавлівка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Новоєгорівка, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Сіверськ, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Очеретине, Орлівка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Шляхове, Берислав, Козацьке Херсонської області.

Крім того, під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак загинули та поранені цивільні. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура", - ідеться у зведенні.