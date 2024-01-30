Події

07:20 30.01.2024

Росіяни за добу здійснили 10 ракетних і 114 авіаударів, також майже 100 обстрілів із РСЗВ

1 хв читати
Росіяни за добу здійснили 10 ракетних і 114 авіаударів, також майже 100 обстрілів із РСЗВ

Російські окупаційні війська за добу здійснили 10 ракетних і 114 авіаційних ударів, а також майже 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 7:00 вівторка.

Повідомляється, що ворог завдав 10 ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограда, Лисівки Донецької та Музиківки Херсонської областей.

Також уночі окупанти атакували Україну 35 ударними БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 ворожих дронів.

Під авіаударами опинилися Середина-Буда Сумської області; Великий Бурлук, Хатнє, Петропавлівка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Новоєгорівка, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Сіверськ, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Очеретине, Орлівка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Шляхове, Берислав, Козацьке Херсонської області.

Крім того, під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак загинули та поранені цивільні. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура", - ідеться у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:57 30.01.2024
Українська авіація за добу уразила 20 районів зосередження о/с і військової техніки противника

Українська авіація за добу уразила 20 районів зосередження о/с і військової техніки противника

07:40 30.01.2024
Українські військові відбили 24 атаки на авдіївському напрямку

Українські військові відбили 24 атаки на авдіївському напрямку

20:02 29.01.2024
Генштаб ЗСУ: на авдіївському напрямку відбито 13 російських атак, на куп'янському - 7

Генштаб ЗСУ: на авдіївському напрямку відбито 13 російських атак, на куп'янському - 7

19:31 29.01.2024
Генштаб ЗСУ: Авіація Сил оборони за день завдала ударів по 14 локаціях ворога

Генштаб ЗСУ: Авіація Сил оборони за день завдала ударів по 14 локаціях ворога

07:59 29.01.2024
Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу ліквідували 1070 окупантів

Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу ліквідували 1070 окупантів

07:07 29.01.2024
Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 74 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 26 атак противника

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 74 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 26 атак противника

07:04 29.01.2024
Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила сім ракетних і десять авіаударів

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила сім ракетних і десять авіаударів

07:01 29.01.2024
Генштаб ЗС України: Силами ППО знищено вісім ударних БПЛА з восьми

Генштаб ЗС України: Силами ППО знищено вісім ударних БПЛА з восьми

06:56 29.01.2024
Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по шести районах скупчення сил противника

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по шести районах скупчення сил противника

19:20 28.01.2024
Українська авіація за добу завдала ударів по шести місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Українська авіація за добу завдала ударів по шести місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Одне з головних завдань року - випереджати ворога в якості роботи з дронами

Прессекретар президента Никифоров про відставку Залужного: "Немає предмета розмови"

Міноборони про розмови щодо відставки Залужного: Ні - це неправда

Залужного може бути звільнено з обійманої посади - джерело

Росіяни обстріляли Зноб-Новгородське Сумської області, три людини загинули - ОВА

ОСТАННЄ

Окупанти атакували безпілотниками Кривий Ріг, влучили по цивільній інфраструктурі

Українська стрічка "Степне" визнана найкращою на фестивалі в Трієсті

В Юнаківській громаді Сумщини окупанти з дрона скинули вибухівку, є загиблий

Салліван і Столтенберг обговорили співпрацю КНДР і РФ, а також війну в Україні

Ворог обстріляв 10 громад Сумщини, загинули чотири людини

Двері Boeing 737 MAX, що відірвалися в повітрі, могли бути не закріплені болтами

РФ налаштовує ППО для відбивання атак українських дронів

30 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

МАГАТЕ проінпектувало Південноукраїнську АЕС

Глава МЗС Канади відвідає Польщу, де обговорить подальшу підтримку України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА