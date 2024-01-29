Зеленський: Потрібна продуктивність із кожним сусідом у Євросоюзі

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем щодо всього першого півріччя в роботі з державами-сусідами в Європейському Союзі.

"Проговорили заплановані деталі міжурядової співпраці – із Польщею, Словаччиною, Чехією, Румунією та Болгарією. Домовленості, які вже є. Домовленості, яких маємо досягнути. Дуже змістовно", - заявив він у відеозверненні.

Як Зеленський зазначив, лідерство в політиці сусідства - це те, що додає лідерства всій державній політиці.

Глава держави подякував кожній із сусідніх держав та їх лідерам, які готові до прагматичних і взаємовигідних відносин та підтримують реалізацію спільних домовленостей.

"Продуктивність із кожним сусідом у Євросоюзі потрібна", - наголосив президент.

Як повідомлялося, у понеділок, 29 січня, глави МЗС України та Угорщини, а також глава Офісу президента України провели переговори в Ужгороді. Одним із ключових стало питання забезпечення прав національних меншин, зокрема угорської.