Генштаб ЗСУ: на авдіївському напрямку відбито 13 російських атак, на куп'янському - 7

Протягом доби відбулося 51 бойове зіткнення, зокрема, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 13 російських атак, на куп'янському - 7, плацдарм на лівобережжі Дніпра залишається під контролем українських сил, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 понеділка.

"Ворог завдав 6 ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограда Донецької та Музиківки Херсонської областей. Також противник завдав 64 авіаційні удари, здійснив 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як випливає з повідомлення Генштабу, на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, за добу під артилерійським і мінометним вогнем опинилися понад 115 населених пунктів України,

Як повідомляє Генштаб, на куп'янському напрямку було відбито 7 російських атак - біля Синьківки та на схід від Піщаного Харківської області. На лиманському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки - біля Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки поблизу Іванівського на Донеччині, на авдіївському відбито 8 атак неподалік Новобахмутівки, Авдіївки та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського на Донеччині. "На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники 6 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення", - зазначає Генштаб.

На шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога поблизу Золотої Ниви Донецької області, на запорізькому - на північ від Приютного Запорізької області. "У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Новокаїри, Садове, Придніпровське Херсонської області. Також противник обстріляв із реактивних систем залпового вогню населені пункти Республіканець, Кринки, Іванівку Херсонської області", - зазначає Генштаб.

Як повідомляється, ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. "Так, протягом доби здійснено 7 безуспішних спроб штурму позицій наших військ", - сказано в повідомленні Генштабу.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/