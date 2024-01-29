Події

19:31 29.01.2024

Генштаб ЗСУ: Авіація Сил оборони за день завдала ударів по 14 локаціях ворога

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Генштаб ЗСУ: Авіація Сил оборони за день завдала ударів по 14 локаціях ворога

Українська авіація протягом дня завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 понеділка.

"Підрозділи ракетних військ завдали ударів по двох засобах протиповітряної оборони, чотирьох артилерійських засобах і станціях радіоелектронної боротьби противника", - ідеться також у повідомленні Генштабу у фейсбуці.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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