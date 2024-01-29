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18:02 29.01.2024

Ізраїль, США, Єгипет і Катар погодили рамки нової угоди щодо звільнення заручників ХАМАСу - ЗМІ

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Ізраїль, США, Єгипет і Катар на зустрічі в Парижі домовилися про основи нової угоди щодо звільнення заручників, які перебувають у Секторі Гази в угруповання ХАМАС, повідомляє в понеділок телеканал NBC News із посиланням на джерела.

За їхніми даними, можлива угода передбачає поетапне звільнення американських й ізраїльських заручників, які залишилися в полоні ХАМАСу, насамперед жінок і дітей. Звільнення заручників супроводжуватиметься поетапними паузами в бойових діях і постачанням гуманітарної допомоги до Сектора Гази. Умови угоди передбачають звільнення палестинських в'язнів в Ізраїлі.

Проєкт угоди в понеділок передадуть ХАМАСу, представники якого не брали участі в переговорах у Парижі.

Радикальне угруповання ХАМАС, що контролює Сектор Гази, 7 жовтня 2023 року напало на Ізраїль. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАСу в анклаві.

У листопаді 2023 року Катар, Єгипет і США виступили посередниками під час укладення угоди про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом, у результаті якого звільнили 105 заручників. Із 24 листопада в Газі діяв режим припинення вогню, але сторонам не вдалося домогтися його продовження, і бойові дії поновилися 1 грудня.

Теги: #хамас #ізраїль

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