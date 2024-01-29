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17:13 29.01.2024

У Силах безпеки й оборони України запроваджено 18 нових стандартів НАТО - Міноборони

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У Силах безпеки й оборони України запроваджено 18 нових стандартів НАТО - Міноборони

У період із грудня 2023 року до січня 2024 року в Міністерстві оборони, Збройних силах України та інших складових сектору безпеки й оборони запроваджено ще 18 стандартів НАТО.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, серед стандартів, запроваджених у рамках Цілей партнерства Україна-НАТО, - стандарти щодо захисту військ (сил) ЗСУ; навчання Військово-Морських сил зі зв'язку, комунікаційних та інформаційних систем, транспортного забезпечення.

В ініціативному порядку Україна запровадила стандарти, що стосуються навігаційно-гідрографічної підтримки, водолазної діяльності, паливно-мастильних матеріалів.

Загалом у Міноборони, ЗСУ та інших складових сектору безпеки й оборони запроваджено 315 стандартів НАТО: 192 (88% від запланованого) - у рамках Цілей партнерства Україна-НАТО, які є першочерговими стандартами Альянсу; 123 - в ініціативному порядку, які Україна впроваджує поза Цілями партнерства.

В Альянсі є 1135 стандартів - тобто в Силах безпеки й оборони України вже запроваджено майже 28% від загальної кількості.

За словами заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, це більше, ніж прийнято в деяких державах - членах НАТО, що приєдналися під час останньої хвилі розширення Альянсу.

Він також додав, що у 2024 році планується впровадити ще 50 стандартів НАТО в секторі безпеки.

Теги: #нато #міноборони #стандарти

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