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14:38 29.01.2024

ВР внесе зміни до ЦК для врегулювання колізії навколо утилізації репродуктивних клітин військових

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ВР внесе зміни до ЦК для врегулювання колізії навколо утилізації репродуктивних клітин військових

Верховна Рада внесе зміни до Цивільного кодексу (ЦК), щоб урегулювати колізію, яка виникла навколо утилізації репродуктивних клітин загиблих військових, повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

"Задля розв'язання цієї колізії до 23 березня 2024 року (дата набуття чинності закону про забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство/материнство), Верховна Рада ухвалить зміни до Цивільного кодексу, що враховуватимуть інтереси сімей загиблих воїнів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Як уточнив Радуцький, прийнятий законопроєкт стосується тільки військовослужбовців, які внаслідок травми втратили можливість мати дітей, а не загиблих воїнів. Він уточнив, що внесені до нього під час ухвалення правки "мали виключно процесуальний характер, щоб уникнути суперечності закону зі статтею 248 Цивільного кодексу, яка передбачає припинення представництва за довіреності після смерті довірителя".

"Зараз немає жодних юридичних підстав для утилізації (репродуктивних клітин - ІФ-У). Закон не вступив у силу. Верховна Рада забезпечить захист інтересів захисників та їхніх родин. Ми забезпечимо прийняття всіх необхідних законодавчих норм, щоб памʼять про загиблих Героїв жила не лише в назвах вулиць і памʼятних табличках, а і в їхніх дітях", - запевнив голова парламентського комітету.

Як повідомлялося, раніше у ЗМІ та соціальних мережах розпочалася дискусія навколо проблеми утилізації біоматеріалу та репродуктивних клітин загиблих військових, унаслідок чого їхні дружини не мали б змоги скористатися допоміжними репродуктивними технологіями (ДРТ) і завагітніти від загиблих чоловіків. Відповідно до закону, біоматеріал не живих має бути утилізований.

У свою чергу Міністерство охорони здоров'я уточнило, що кріобанки не утилізуватимуть заморожений біоматеріал загиблих військових, і колізію, яка не дає змоги зберігати біоматеріал загиблих військових, буде усунуто.

МОЗ нагадало, що 2024 року в Україні було запроваджено державне фінансування допоміжних репродуктивних технологій, а в березні 2024 року набуде чинності закон, який дозволяє сім'ям військових безоплатно зберегти репродуктивні клітини та використовувати їх для продовження роду українських захисників.

Теги: #військові #радуцький #біоматеріал

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