Події

12:28 29.01.2024

До Києва прибули генеральні інспектори від Міноборони США, Держдепартаменту та USAID - посол

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До Києва прибули три генеральні інспектори від Міністерства оборони США, Держдепартаменту та USAID, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Рада знову вітати в Києві трьох генеральних інспекторів від Міністерства оборони, Держдепартаменту та USAID. Їхні зустрічі з виконавцями, партнерами й українським урядом сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США", - написала Брінк у соцмережі Х (Twitter).

Теги: #сша #київ #інспекція

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