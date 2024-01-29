До Києва прибули генеральні інспектори від Міноборони США, Держдепартаменту та USAID - посол

До Києва прибули три генеральні інспектори від Міністерства оборони США, Держдепартаменту та USAID, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Рада знову вітати в Києві трьох генеральних інспекторів від Міністерства оборони, Держдепартаменту та USAID. Їхні зустрічі з виконавцями, партнерами й українським урядом сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США", - написала Брінк у соцмережі Х (Twitter).