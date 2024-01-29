Ворог наступає на Куп'янськ, проте тактичних успіхів не має - Фітьо

Ворог активно здійснює наступальні дії на куп'янському, лиманському та бахмутському напрямках, його метою є захоплення Куп'янська Харківської області, проте особливих тактичних успіхів він не має, повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"З 5 жовтня 2023 року ворог активно наступає на всіх напрямках ОСУВ "Хортиця", на куп'янському напрямку теж. Напрямок зрозумілий: захопити Куп'янськ, це Куп'янськ-Вузловий - важливий логістичний центр, залізничний, через який під час попередньої окупації здійснювалося логістичне забезпечення окупаційних військ і зброєю, і провіантом", - сказав Фітьо в ефірі національного телемарафону в понеділок уранці.

Він додав, що втрати ворога відповідають тому, що окупанти знищують свою армію, бездумно кидаючи в атаки. Лише за січень 2024 року в зоні ОСУВ "Хортиця" противник втратив убитими та пораненими 10 тис. 530 військовослужбовців.

Водночас в окупантів з'явилися зміни в тактиці, ворог активізував використання техніки, танків, БМП.

"Бачимо за кількістю втрат ворожої техніки, що їм це не особливо допомагає, тому якихось важливих тактичних успіхів вони не мають", - наголосив Фітьо.