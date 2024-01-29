У Чорному морі на чергуванні п'ять ворожих кораблів, із них два носії "Калібрів"

П'ять кораблів російських окупантів перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі, з них два - носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних сил України станом на 7:00 понеділка.

Ще один ворожий корабель перебуває на чергуванні в Азовському морі, але він не є ракетоносієм.

Також два російські кораблі перебувають на бойовому чергуванні в Середземному морі, з них один носій "Калібрів" загальним залпом 8 ракет.

Повідомляється, що окупованим Керч-Єнікальським каналом в інтересах РФ за добу пройшло 9 суден у бік Азовського моря - 8 суден, з них 2 рухалися з протоки Босфор; у Чорне море - 15 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - ідеться в повідомленні.