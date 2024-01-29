Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 74 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 26 атак противника

Протягом минулої доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 26 атак противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 понеділка.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку відбито 4 атаки ворога поблизу Синьківки та на схід від Піщаного Харківської області.

На лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак окупантів у районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника біля Богданівки та Іванівського Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 21 ворожу атаку біля Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 5 атак поблизу Первомайського, Невельського на Донеччині.

На мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Перемоги та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 22 атаки.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку окупантів північніше Приютного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Минулої доби противник здійснив вісім безуспішних штурмів на позиції Сил оборони.

Водночас наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.