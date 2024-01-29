Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила сім ракетних і десять авіаударів

Ворог завдав сім ракетних і десять авіаційних ударів, здійснив 86 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України в понеділок уранці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали лікарні, приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - зазначається у зведенні Генштабу.

Авіаційних ударів зазнали: Червоний Хутір Чернігівської області; Рожковичі Сумської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.