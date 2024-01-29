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06:56 29.01.2024

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по шести районах скупчення сил противника

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Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по шести районах скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці станом на 06:00 понеділка.

Також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по одному артилерійському засобу та одній станції радіоелектронної боротьби противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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