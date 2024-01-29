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02:15 29.01.2024

Найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas вирушив у перший рейс

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Найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas вирушив у перший рейс

Найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas відплив із Маямі, штат Флорида, у свій перший рейс, повідомляє в неділю BBC.

Корабель Icon of the Seas довжиною 365 метрів має 20 палуб і вміщує до 7 600 пасажирів. Він належить компанії Royal Caribbean Group. Побудований на верфі в Турку, Фінляндія, корабель, зареєстрований на Багамах, має сім басейнів і шість водних гірок. Його будівництво обійшлося в $1,79 млрд. На кораблі також є понад 40 ресторанів, барів і лаунж-залів.

Судно вирушає в семиденний рейс Карибським басейном із відвідуванням островів. Під час першого рейсу лайнер зробить зупинки в Сент-Кітс і Невіс і Шарлотті-Амалі на Віргінських островах США.

Вартість квитків варіюється від $1 723 до $2 639 на людину, згідно із сайтом Royal Caribbean. Круїз у розпал сезону на Різдво обійдеться в $5 124 на людину.

Однак екологи попереджають, що судно, яке працює на зрідженому природному газі (ЗПГ), викидатиме в атмосферу шкідливий метан. Хоча ЗПГ згорає більш чисто, ніж традиційне морське паливо, таке як мазут, існує ризик, що частина газу випарується, що призведе до витоку метану в атмосферу. Метан - набагато потужніший парниковий газ, ніж вуглекислий газ.

"Це крок у неправильному напрямку", - цитує агентство Reuters Брайана Комера, директора морської програми Міжнародної ради з екологічно чистого транспорту (ICCT).

"За нашими оцінками, використання ЗПГ як морського палива призводить до збільшення викидів парникових газів за весь життєвий цикл на 120% порівняно з морським газойлем", - сказав він.

Раніше цього тижня ICCT випустила доповідь, в якій стверджувалося, що викиди метану від суден, що працюють на СПГ, вищі, ніж передбачають чинні норми. Будучи потужним парниковим газом, метан затримує в атмосфері у 80 разів більше тепла, ніж вуглекислий газ за 20 років. Скорочення цих викидів вважається вирішальним фактором для уповільнення глобального потепління.

Royal Caribbean заявляє, що Icon of the Seas на 24 % енергоефективніший, ніж вимагається Міжнародною морською організацією для сучасних суден. Компанія планує представити судно з нульовим рівнем викидів до 2035 року.

Круїзна індустрія - один із найдинамічніших секторів туризму, до того ж молодь особливо зацікавлена в круїзному відпочинку, за даними торгової організації Cruise Lines International Association. За її даними, 2021 року круїзна індустрія принесла світовій економіці $75 млрд.

Теги: #сша #лайнер #круїз

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