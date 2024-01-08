Канада, Швеція, Україна та Велика Британія ініціювали спір у Міжнародній організації цивільної авіації проти Ірану у справі про збитий 2020 року лайнер

Канада, Швеція, Україна та Сполучене Королівство ініціювали розгляд спору в Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) проти Ірану через використання зброї проти цивільного повітряного судна в польоті.

Про це йдеться у спільній заяві Міжнародної групи координації допомоги жертвам рейсу PS752 щодо заходів у Міжнародній організації цивільної авіації, розміщеній на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України в понеділок.

"Ми, міністри, що представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, зробили ще один крок на шляху до справедливості та відповідальності за незаконне збиття Іраном рейсу 752 Міжнародних авіаліній України, внаслідок якого загинули 176 осіб, включно з громадянами та резидентами наших країн", - зазначено в заяві.

Як повідомляється, 8 січня 2024 року сторони "спільно ініціювали розгляд спору в Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) проти Ісламської Республіки Іран за використання зброї проти цивільного повітряного судна в польоті, порушуючи його міжнародно-правові зобов'язання відповідно до статті 3bis Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (відомої як Чиказька конвенція)".

У заяві наголошується, що протягом чотирьох років Іран відмовляється взяти на себе повну міжнародно-правову відповідальність за збиття рейсу PS752, незважаючи на численні спроби вступити в переговори з цього питання. "Таким чином, ми передали спір на розгляд Ради ІКАО для прийняття рішення відповідно до статті 84 Чиказької конвенції".

Початок цього провадження відображає зобов'язання перед родинами жертв, які заслуговують на відновлення справедливості, зазначено в документі. "Це також свідчить про нашу довіру до Ради ІКАО та міжнародного співтовариства загалом як до стража безпеки цивільної авіації".

"Надзвичайно важливо, щоб порушники норм міжнародного права несли відповідальність. Ми сподіваємося, що ці дії, разом із нашим прагненням відновити справедливість в рамках Міжнародного Суду ООН, призведуть до реальних змін і допоможуть запобігти подібним трагічним подіям у майбутньому", - йдеться в заяві.

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, було збито 8 січня 2020 року біля міжнародного аеропорту ім. Імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (серед них дев'ять членів екіпажу), 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН і Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing був збитий помилково іранськими військовими. Пізніше Командувач аерокосмічними силами "Корпусу вартових Ісламської революції" (КСІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за катастрофу українського літака.