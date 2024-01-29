У Фінляндії відбудеться другий тур президентських виборів

У Фінляндії в неділю завершилося голосування на виборах президента, явка виборців становила 74,9%. Оскільки жоден із кандидатів не набрав більш як половину голосів виборців, 11 лютого відбудеться другий тур голосування за участю Олександра Стубба і Пекка Хаавісто, повідомляє в неділю фінське видання Yle.

Після підрахунку 100% голосів, колишній прем'єр-міністр Олександра Стубб набрав 27,2% голосів виборців, екс-міністр закордонних справ Пекка Хаавісто - 25,8%.

Згідно із законодавством країни, президент обирається на 6 років не більше ніж на два терміни поспіль, тому президент Фінляндії Саулі Нііністьо претендувати на третій посадовий термін уже не зможе і до влади прийде новий, за рахунком тринадцятий очільник держави, термін повноважень якого розпочнеться 1 березня 2024 року.