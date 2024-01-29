Події

00:16 29.01.2024

У Фінляндії відбудеться другий тур президентських виборів

1 хв читати
У Фінляндії відбудеться другий тур президентських виборів

У Фінляндії в неділю завершилося голосування на виборах президента, явка виборців становила 74,9%. Оскільки жоден із кандидатів не набрав більш як половину голосів виборців, 11 лютого відбудеться другий тур голосування за участю Олександра Стубба і Пекка Хаавісто, повідомляє в неділю фінське видання Yle.

Після підрахунку 100% голосів, колишній прем'єр-міністр Олександра Стубб набрав 27,2% голосів виборців, екс-міністр закордонних справ Пекка Хаавісто - 25,8%.

Згідно із законодавством країни, президент обирається на 6 років не більше ніж на два терміни поспіль, тому президент Фінляндії Саулі Нііністьо претендувати на третій посадовий термін уже не зможе і до влади прийде новий, за рахунком тринадцятий очільник держави, термін повноважень якого розпочнеться 1 березня 2024 року.

Теги: #вибори #фінляндія #президентські #другий_тур

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:32 28.01.2024
У Фінляндії завершилося голосування на президентських виборах

У Фінляндії завершилося голосування на президентських виборах

11:38 28.01.2024
У Фінляндії проходять президентські вибори, усі кандидати виступають за жорсткий курс щодо Росії

У Фінляндії проходять президентські вибори, усі кандидати виступають за жорсткий курс щодо Росії

00:39 22.01.2024
Губернатор Флориди Десантіс вибув із передвиборчих перегонів і підтримав Трампа

Губернатор Флориди Десантіс вибув із передвиборчих перегонів і підтримав Трампа

13:29 17.01.2024
Фінляндія виділить €4 млн у 2024-2025 рр. для Плану дій Ради Європи для України

Фінляндія виділить €4 млн у 2024-2025 рр. для Плану дій Ради Європи для України

00:22 15.01.2024
Трамп лідирує серед республіканців напередодні праймеріз у США

Трамп лідирує серед республіканців напередодні праймеріз у США

04:36 13.01.2024
Групи біженців із РФ проникають на територію Фінляндії, незважаючи на закриття кордонів

Групи біженців із РФ проникають на територію Фінляндії, незважаючи на закриття кордонів

16:15 11.01.2024
Кордон Фінляндії з РФ залишиться закритим до 11 лютого - МВС

Кордон Фінляндії з РФ залишиться закритим до 11 лютого - МВС

00:28 07.01.2024
Президент Євроради Мішель має намір достроково залишити свою посаду, щоб узяти участь у виборах до Європарламенту

Президент Євроради Мішель має намір достроково залишити свою посаду, щоб узяти участь у виборах до Європарламенту

19:07 05.01.2024
Фінляндія планує відмовитися у 2025 році від імпорту російського СПГ

Фінляндія планує відмовитися у 2025 році від імпорту російського СПГ

13:52 03.01.2024
Морози нижче 35 градусів встановилися на півночі Фінляндії

Морози нижче 35 градусів встановилися на півночі Фінляндії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Франція пообіцяла передавати Україні 3 тис. снарядів щомісяця

ЗС України відбили 21 атаку окупантів на авдіївському напрямку протягом доби і 18 на мар'їнському

РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до чотирьох із загальним залпом 24 ракети "Калібр" - Сили оборони півдня України

Сили оборони за добу ліквідували 740 окупантів, а також 12 артилерійських систем противника

РФ тримає в Чорному морі два підводні човни із залпом до восьми "Калібрів", рівень ракетної небезпеки "дуже високий"

ОСТАННЄ

У Житомирській області внаслідок пожежі загинуло двоє дітей

Унаслідок пожежі в геріатричному центрі у Львові одна людина загинула

ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими повідомляє про DDoS-атаку

Унаслідок пожежі в геріатричному центрі у Львові постраждала одна людина

Армія РФ за минулий день обстріляла вісім громад прикордоння Сумської області

Унаслідок ракетного удару є влучання в промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі

ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В КРЕМЕНЧУЦІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ПОЛТАВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Франція пообіцяла передавати Україні 3 тис. снарядів щомісяця

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА